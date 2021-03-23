Antalya'ya çamur yağdı

Antalya'da gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Sabah işlerine gitmek için araçlarının başına gelen sürücüler, park halindeki araçlarının çamur kaplı olduğunu görünce şaşkına döndü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Antalya'nın doğu ilçeleri için metrekareye 100 kilograma ulaşacak şekilde şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış olacağını belirterek vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını, dolu, rüzgar ve hortum konusunda uyarırken, Manavgat'a gece boyunca yağmurun yanı sıra toz taşınmasıyla birlikte çamur yağdı.

Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan ve otomobillerinin başına gelen vatandaşlar araçlarının çamurla kaplandığını görünce şaşkına döndü.

Dün gece de kısa süreli çamur yağdığını belirten vatandaşlar, özellikle bu gece yağmur yerine adeta çamur yağdığına dikkat çektiler. Manavgat'ta zaman zaman bu tür olayların yaşandığını belirten vatandaşlar, bu gece yaşananın diğerlerine göre çok daha etkili olduğunu, sabah araçlarının durumunu görünce şaşkına döndüklerini dile getirdiler.