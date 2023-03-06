Antalya'ya geldiği gün 7 bin lirası gasp edilen depremzede: “Depremden kaçtığımı söylememe rağmen bunu yapmaları çok acı”

Kahramanmaraş'taki depremler sonrası ailesiyle birlikte geldiği Antalya'da 3 şüpheli tarafından 7 bin lirası gasp edilen depremzede Tarık Atalar (32), “Depremzede olduğumu söylememe rağmen, bunu yapmış olmaları çok acı ” dedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kalesalyan köyünde yaşayan Tarık Atalar, Türkiye'yi sarsan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan depremlerde evleri yıkıldı. Eşi ve üç çocuğuyla birlikte Mersin'e yerleşen Atalar, ailesinin psikolojinin biraz rahatlaması için 4 Mart Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına geldi. Aynı günün gecesinde arabasındaki şarj aletini almak için apartmandan dışarı çıkan Tarık Atalar'ın önünü, iddiaya göre kendilerini sivil polis olarak tanıtan A.Ç. (39), A.K. (40) ve A.D. (39) isimli 3 şüpheli keserek, cebindeki 7 bin TL'sini ve kimliğini alıp kaçtı.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Darp edildiğini de ileri süren Atalar'ın ihbarın üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gaspçılar, adliyeye sevk edildi.

Olay anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Çocuklar için değişiklik olsun istedik, gerçekten de değişik oldu”

Olayın halen şokunda olan Tarık Atalar, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaşadığı o anları anlattı. Atalar, “Antalya'ya ilk geldiğim gün asansörden iner inmez tanımadığım 3 şahıs kendini sivil polis olarak tanıttı. Kimliğimi ve üzerimde bulunan eşyalarımı aldılar. 7 bin TL nakit param vardı, hepsini aldılar. Daha sonra dışarı götürüp darp ettiler. Polise teşekkür ediyorum, hemen yakaladılar. Depremzede olduğumu söylememe rağmen, bunu yapmış olmaları çok acı. Vicdanlarını ortaya koyan bir durum. 3 çocuğumun psikolojileri alt üst olmuştu, biraz düzelsin çocuklar için değişiklik olsun istedik. Bir insan kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapmamaları" dedi.