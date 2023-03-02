Antalya'ya gelen depremzede çift, geçirdikleri kazada yaralandı

Hatay'dan otomobille Antalya'daki oğlunun yanına gelen depremzede çift, Manavgat ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında ağır yaralandı. Depremzede ailenin evlerinden kurtarabildikleri eşyalar kaza sonucu etrafa dağıldı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gündoğdu Sarısu mevkiinde meydana geldi. Hatay'dan Antalya istikametine seyir halindeki Erkan Dündar Karaca'nın kullandığı 31 Z 6000 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki çelik bariyeri aşan otomobil, aydınlatma direğini devirdikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Erkan Dündar Karaca ve eşi Nilgün Karaca, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada bir kolu koptuğu öğrenilen Erkan Dündar Karaca, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Karaca çiftinin Hatay'da depremi yaşadığı, kurtarabildikleri tüm eşyalarını araçlarına koyduktan sonra Antalya'da yaşayan oğullarının yanına geldikleri öğrenildi.

Kazanın ardından ortalığa saçılan kıyafet, yiyecek ve tava tencere gibi mutfak malzemeleri; Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakoluna bağlı ekipler tarafından toplanarak, yakınlarına teslim edilmek üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aracın kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.