Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyon 57 bin oldu

Turizmin başkenti Antalya'ya havayoluyla 2018'de gelen turist sayısı 13 milyon 57 bin olarak kaydedildi. Öte yandan, kente gelen İranlı turist sayısı 68 bin 319 kişide kaldı. 2017-2018 yılları karşılaştırıldığında İranlı turist sayısında yüzde 33'lük bir düşüş yaşandığı görüldü.

Turizmde dolu dolu geçen 2018'i geri bırakırken, 2019 için ise çeşitli planlamalar yapılmaya başlandı. Sezon başı 14 milyon turisti hedefleyen turizm başkenti Antalya'ya, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan 30 Aralık itibarıyla gelen turist sayısı, 13 milyon 57 bin oldu. Turistlerin 12 milyon 707 bin 86'sı Antalya Havalimanı, 350 bini de Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi. Antalya, bu turist rakamıyla tarihin en iyi yılı olan ve 11,5 milyon kişinin geldiği 2014'ü geride bıraktı. 2014 yılına göre, yaklaşık 1,5 milyonluk artışla tüm senelerin en yüksek turist rakamına ulaşıldı. Turizmde en iyi yıl olarak bilinen 2014'ü geride bırakan Antalya turizmi, 2018'de 12 milyon 707 bin 86 rakamıyla büyük bir ivme yakaladı.

Kente aralık ayı boyunca gelen turist sayısı 2015'de 115 bin 149, 2016'da 106 bin 603, 2017'de 121 bin 937'ken, bu rakam 2018'de 193 bin 815'e ulaştı.

2016'da 9 milyon turiste ev sahipliği yapıldı

Turizmde en kötü yıl olarak bilinen 2016'da ise, bazı siyasi nedenlerden dolayı kente gelen turist sayısında ciddi düşüşler yaşanmıştı. 2016'da 6 milyon 181 bin 913 turisti ağırlayan Antalya, 2017'de ise 9 milyon 738 bin 962 turiste ev sahipliği yaparak yükselişe geçmişti.

Antalya'ya 2018'de gelen Rus sayısı 4 milyona dayandı

2018'in ocak ayından, kasım ayına kadar gelen yolcuların milliyetlere göre dağılımında 2014 yılında 3 milyon 478 bin 431 Rus'u ağırlayan Antalya, 2015 yılında ise 2 milyon 833 bin 750 Rus'a ev sahipliği yaptı. 2016 yılının kötü geçmesi nedeniyle kente sadece 469 bin 55 Rus gelirken, 2017'de 3 milyon 695 bin 69 sayısına ulaşarak yükselişe geçildi. 2018'de ise 4 milyon 570 bin 4 Rus Antalya'ya gelerek, geçtiğimiz yılların rekoru kırıldı.

2015'de kente gelen Alman sayısı 2 milyon 943 bin 237'ken, bu sene 2 milyon 227 bin 266 sayısıyla düşüş yaşandı. Geçen yıl 712 bin 176 Ukraynalı tatil için Antalya'yı tercih ederken, 2018'de ise bu sayı 709 bin 74 olarak kaydedildi.

Turizmin başkenti Antalya'nın bu yıl İranlılardan yana yüzü gülmedi. 2014 yılında kente 104 bin 846, 2015'de 106 bin 915, 2016'da 86 bin 283, 2017'de 101 bin 261 İranlı'ya ev sahipliği yaptı. Bu yıl ise Antalya'ya gelen İranlı turist sayısı 68 bin 319 kişide kaldı. 2017-2018 yılları karşılaştırıldığında İranlı turist sayısında yüzde 33'lük bir düşüş yaşandığı görüldü.

Antalya Havalimanı'nda 2018 yılında gelen-giden uçak sayısı toplamı 135 bin 154'ken, sadece aralık ayı boyunca ise 6 bin 515 olarak kayıtlara geçildi. 2017' de ise havalimanında gelen-giden uçak sayıları 107 bin 416 olarak bildirildi.