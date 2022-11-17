İhlas Haber Ajansı

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Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu geçti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm başkenti Antalya’ya havayolu ile gelen turist sayısının 13 milyon 3 bin 263 olduğunu duyurdu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm başkenti Antalya'ya havayolu ile gelen turist sayısının 13 milyon 3 bin 263 olduğunu duyurdu.


Turizmin başkenti Antalya'da turizm verilerindeki artış yüzleri güldürmeye devam ediyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm başkenti Antalya'ya havayolu ile gelen turist sayısının 15 Kasım itibarıyla 13 milyon 3 bin 263 olduğunu ,""Kültürün başkenti, sporun başkenti, sanatın başkenti, tarımın başkenti, turizmin başkenti, ülkemizin misafir odası Antalya'mıza 15 Kasım itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 13 milyon 3 bin 263 oldu" sözleriyle duyurdu

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