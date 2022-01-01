Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 2021 yılında yüzde 164 arttı

Turizmin başkenti Antalya'yı 2021 yılında Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Kazakistan başta olmak üzere 189 ülkeden, geçen yıla oranla yüzde 164 artışla toplamda 9 milyon 94 bin 51 kişi ziyaret etti.

Turizm başkenti Antalya'ya 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı belli oldu. Antalya'yı 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında hava ve deniz yoluyla; Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Kazakistan başta olmak üzere 189 ülkeden, geçen yıla oranla yüzde 164 artışla toplamda 9 milyon 94 bin 51 kişi ziyaret etti.

Turistlerin yüzde 41'i Rusya'dan

Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında ise 2021 Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist 3 milyon 543 bin 314 ile Rusya'dan geldi. Toplam turist sayısında Rus turistlerin payı yüzde 41 olurken, 1 milyon 268 bin 362 turistle Ukrayna, 1 milyon 223 bin 158 turistle Almanya ve 412 bin 978 turistle Polonya takip eden ülkeler oldu.