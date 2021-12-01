Antalya'ya havayolu ile gelen turist sayısı 9 milyona yaklaştı

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan son verilere göre şehri hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı 9 milyona yaklaştı. Kasım ayları dikkate alındığında şehre gelen İngiliz turist sayısı ise rekorlar yılı olarak değerlendirilen 2019'un Kasım ayının da üstüne çıktı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Antalya denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, spor kompleksleri ve kongre merkezleriyle de ziyaretçilerin gözdesi. Pandemi döneminin devam etmesine rağmen şehre gelen yabancı misafir sayısındaki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Ocak ayından 30 Kasım'a kadar hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyon 896 bin 985 oldu.

2020'ye göre yüzde 163 artış var

Korona virüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3 buçuk milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri turizmi olumlu anlamda etkiledi. Geçen yıl Ocak - Kasım ayları arasında 3 milyon 377 bin 910 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da bu yıl aynı dönemde 8 milyon 896 bin 985 kişi ziyaret etti. Açıklanan verilere göre Ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artış gösterdi.

Turistlerin yüzde 41'i Rusya'dan

Ocak - Kasım ayı dönemleri arasında Antalya'ya en çok turist 3 milyon 543 bin 314 ile Rusya'dan geldi. Bu rakam 2021 yılı toplam turist sayısının yüzde 41'ine tekabül ederken Rusya'yı, 1 milyon 268 bin 362 turistle Ukrayna, 1 milyon 223 bin 158 turistle Almanya ve 412 bin 978 turistle Polonya takip etti. En büyük dikkati ise İngilizler topladı. Şehre gelen İngiliz ziyaretçi sayısı 2019 yılının Kasım döneminde 19 bin 36 iken bu yıl aynı dönemde 20 bin 223 oldu.