Antalya'ya-Konya karayolunda kar yağışı

Antalya'da yağmur etkisini gösterirken, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiine mevsimin ikinci karı yağdı. Gece 02.00 sıralarında saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaştı.

Akseki Seydişehir karayolu 'battı çıktı' mevkiinden itibaren 6 kilometrelik bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri bölgede çalışmalarına başladı. Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise gece saatlerinden itibaren trafikte aksama meydana gelmemesi için yolda güvenlik tedbirleri aldığı ve trafikte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.