Antalya'ya "Mayıs 2019" turizmi damga vurdu

Turizmin başkenti Antalya, ölü sezon olarak değerlendirilen mayıs ayında 3 milyon turist ağırlayarak bir rekora imza attı.

Turizmin başkenti Antalya sezona oldukça erken başladı. Mayıs ayından itibaren turistlerin Antalya'ya akın etmesiyle turizmde yeni rekorlara imza atıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, 25 Mayıs Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla 76 bin 568 turist geldiğini ve bütün zamanların mayıs ayı gün rekoru olduğunu açıkladı.

Mayıs ayında dün itibariyle Antalya Havalimanına iniş yapan 7 bin 718 uçakla birlikte kente gelen turist sayısı 3 milyonu geçti. Mayıs 2019'da artış oranı yüzde 19 oldu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yüksek sezonun haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları olduğunu belirterek, mayıs ayında böyle bir rekoru yakalamanın tüm turizmcileri sevindirdiğini aktardı.

Ana kaynak pazarların Rusya ve Almanya olduğunu turizm kentinde, geçen yıl Rusya'da yakalanan rakamların yüzde 5-10 civarında üzerine çıkılması hedefleniyor. Üçüncü kaynak pazarı İngiltere'nin ise bu sene 700 bin ile 1 milyon bandına ulaşması bekleniliyor.

Turizm ve iş dünyası sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da turizm başkenti olma yolunda, bu yıl 16 milyon, 2023'te ise 20 milyon turiste ulaşmayı hedefliyor.