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Antalya'ya örnek kaldırım

Konyaaltı Belediyesi, Antalya’da ilk kez uygulanan “Wash Beton Yüzey”li parke taşı ile kaldırım yapımına başladı.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da ilk kez uygulanan “Wash Beton Yüzey”li parke taşı ile kaldırım yapımına başladı.


Konyaaltı Belediyesi, Altınkum Mahallesi'nde kaldırım yapımı için kullandığı “Wash Beton Yüzey”li parke taşı ile Antalya'da bir ilk ke imza attı. Hurma, Sarısu ve Liman Mahallelerinde kaldırım yapım çalışmalarını tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, Altınkum Mahallesi'nde çalışma başlattı. Bu yıl içinde şuana kadar 20 bin metrekare kaldırım yaptıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altınkum Mahallesi'nde Antalya'da bir ilk olan “Wash Beton Yüzey”li parke taşı ile kaldırım yapım çalışması başlattıklarını söyledi.


Altınkum Mahallesi 460 Sokağı, yeni yüzlü kaldırım taşları ile modern bir görünüme kavuşturacaklarını ifade eden Muhittin Böcek, Altınkum Mahallesi 436 Sokağındaki kaldırımları “Wash Beton Yüzey”li parke taşıyla yenileceklerini kaydetti. Bu tür yenileme çalışmaların çoğunlukla vatandaşların talebi üzerine yaptıklarını belirten Başkan Böcek, ayrıca kılavuz parke taşı olmayan bu kaldırımı yenileyerek, görme engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getireceklerini belirtti.


“Wash Beton Yüzey”li parke taşları ile ilk etapta 10 bin metrekare kaldırım yapacaklarını dile getiren Muhittin Böcek, yine vatandaşlardan gelen tepkiler yönünde uygulamanın devamına karar vereceklerini kaydetti.

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