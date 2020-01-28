Antalya'ya özgü İmar Yönetmeliği hazırlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 19 ilçe belediyesi ve meslek odalarının katkılarıyla hazırladığı “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı” imza altına alındı. Başkan Muhittin Böcek ortak bir mutabakatla hazırlanan imar yönetmeliğinin Antalya'ya hayırlı olmasını dileyerek, “Bir kentin anayasası niteliğindeki bu yönetmelik Antalya'mıza önemli bir değer katacaktır” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda Antalya'ya özgü bir imar yönetmeliği hazırlanması için Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı organizasyonunda başlatılan çalışmalar sona erdi. 19 ilçe belediyesinin temsilcileri ve Meslek Odalarının katkılarıyla geçen yılın Temmuz ayından bu yana yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı” Başkan Muhittin Böcek'in de katıldığı toplantıda imza altına alındı.

"Antalya'ya değer katacak"

19 ilçe belediyesinin imarla ilgili işlerden sorumlu yetkilileri ile Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve ATSO temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, imar yönetmeliğinin Antalya'ya hayırlı olmasını diledi. Ülke geneli için hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin zaman zaman Antalya coğrafyası, iklim koşulları, kent kimliği ve imar planlarına uymadığı için sorunlar yaşandığına dikkat çeken Başkan Böcek, “Nerdeyse tüm ilçe belediyelerimizin imarla ilgili sorunları, sıkıntıları var. Kendi dinamikleri olan ve özel imar uygulamalarına imkân sağlayacak, Antalya'ya ait, özgün bir imar yönetmeliğinin hazırlanmasını amaçladığımız çalışmalar sonuçlandı. Bugün de hep birlikte ortak mutabakat ile hazırlanan İmar Yönetmeliği Taslağı'nı imza altına alıyoruz. Bir kentin anayasası niteliğindeki bu yönetmelik Antalya'mıza önemli bir değer katacaktır” dedi.

"Katkı koyanlara teşekkür"

Daha önce de birçok imar yönetmeliği yapıldığına dikkat çeken Başkan Böcek, 2019'un Temmuz ayından bu yana yürütülen çalışmalarda önemli bir emek olduğunu dile getirerek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile ilgili tüm meslek odalarına burada bulunan herkese şahsım ve Antalya'mız için çok teşekkür ediyorum. Biz hep planlı kurallı kimlikli kent için geleceğiz dedik. Kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi, Antalya için hep birlikte çalışacağımızı söyledik. Ortak akılla şekillenen İmar Yönetmeliği çalışması bunun en güzel örneğidir. Burada bulunan ve katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Böcek, Antalya'nın yararına olacak her türlü çalışmada meslek odaları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla ortak zeminde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ortak Akılla hazırlanan ve imza altına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Antalya'da yapılaşmanın bir düzen içinde oluşmasının sağlanması ve denetlenmesi; doğal, kültürel ve tarihi değerlerin korunması; yasal mevzuatla kent halkının çağdaş, modern, sağlıklı yapılarla tanışması, hizmet alması ve memnuniyetinin sağlanarak örnek kent dokusunun yaratılmasında etken olunması amacını taşıyor.