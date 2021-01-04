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Antalya'ya sağanak uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü, Antalya için yarın gün boyu etkili sağanak yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettireceğine dikkat çekildi. Konyaaltı, Muratpaşa,Kepez, Döşemealtı Aksu ilçelerine metrekareye 51-75 kilogram, batıda Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde metrekareye 76-100 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği bildirildi.


Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. Sabah saat 04.00 sıralarında başlayacak yağışın saat 23.00'a kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

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