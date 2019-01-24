Antalya'yı hortum vurdu: 11 yaralı

Antalya'nın Finike-Kumluca sahil karayolunda oluşan hortumda 11 kişi yaralandı. Bazı binalar ile araçlar zarar gördü.

Öğlen saat 13.00 sıralarında Finike-Kumluca karayolunda başlayan hortum, portakal bahçelerine ve seyir halindeki araçlara zarar verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale gelirken,

olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hortum sırasında seralarda çalışırken yaralanan 5 kişi Finike Devlet Hastanesinde, 6 kişi ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

O esnada olay yerinden geçen Finike Belediye Başkanı Kağan Osman Sarıoğlu da vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Sarıoğlu, ilçe genelinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yaralanan vatandaşları Finike ve Kumluca'daki hastanelerde ziyaret etti.