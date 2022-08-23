Antalya'yı kırsaldan Kumluca'ya bağlayan yolda asfalt çalışması

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, grup yollarında asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya'nın kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yollarında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, Antalya merkezini kırsaldan Kumluca ilçesine bağlayan Kuzca ve Üçoluk Mahallesi grup yolunda 8 kilometrelik sathi kaplama çalışması yaptı. Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde bulunan 4 kilometrelik yolda da altyapı çalışması gerçekleştiren ekipler, kısa süre içinde sathi asfalt kaplama işlerine geçecek.

Kırsal hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 2022 programı çerçevesinde çalışmaların sürdüğü Kuzca ve Üçoluk arasındaki grup yolunun alt yapısı daha önce tamamlandı. Kırsal ekipleri yolda sathi kaplama asfalt çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Kemer Ovacık Mahallesi grup yolunda da alt yapı çalışmalarına hızla devam ediyor.

"Köylüleri memnun etti"

Kumluca Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur yapılan çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Okur, “Kuzca Mahallesi'nde yapılan çalışma, Yarbaşçandır'ı Üçoluk'a bağlayan Söğüt Cuması'nı Beydağlarına bağlayan önemli bir grup yolu çalışması. Bizi ve köylülerimizi çok memnun etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e ve çalışma arkadaşlarına şahsım ve Kuzca halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.