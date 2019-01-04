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Antalya'yı Konya'ya bağlayan bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar temizleme çalışması

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel’de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.


Akseki-Seydişehir karayolunda dün geceye kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kenarına yığılan ve yaklaşık yer yer 1-2 metre yüksekliği bulan karlar Karayolları Alacabel ekibi tarafından temizleniyor. Ekipler yığılan karları, kar püskürtme araçları ile yolun dışına atıyor.

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