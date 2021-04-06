Antayasporlu Beste, yüzmede Antalya Şampiyonu oldu

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Antalya Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 9-10 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ön Eleme Müsabakalarına Antalyaspor yüzme takımından Beste Beyoğlu, Ozan Devrim Gökçe ve Kıraç Kağan Özkan katıldı. Birçok kulübün katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, Beste Beyoğlu, 50 metre serbest stilde 33,55 derecesiyle, 100 metre serbest stilde ise 1.14,26 derecesiyle Antalya şampiyonu oldu. Beste Beyoğlu ayrıca 50 metre kurbağalamada Antalya 2'ncisi, 50 metre sırtüstü ve 100 metre kurbağalamada ise Antalya 3'üncü olmayı başardı.

Pandemi başlangıcından bu yana yüzme antrenmanı yapmaya 1 ay kadar önce başlamalarına rağmen, aylardır yüzen rakipleri karşısında ümit veren diğer iki minik sporcular Ozan Devrim Gökçe ve Kıraç Kağan Özkan da gelecek için umut veren sonuçlara imza attı. Antalyaspor Yüzme ve Sutopu Şube Koordinatörü Murat Yılmaz, minik sporcuları, velileri ve antrenörler Barış Cem Şengül ile Özkan Cantürk'u elde edilen başarı nedeniyle kutladı.