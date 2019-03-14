ANTBİRLİK'ten ekonomiye 9 milyon liralık katkı

Antalya ve çevre illerde besicilik yapan çiftçinin küspe ihtiyacını karşılayan tek kurum olan ANTBİRLİK, bu yıl 6 bin ton pamuk küspesi satışı gerçekleştirdi.

Üreticilerden yoğun küspe talebi alan birlik, ihtiyaçlara cevap vermek için Aydın, Urfa, Hatay'dan pamuk çekirdeği alımına yöneldi. Yüksek protein değeri taşıyan pamuk küspesi, hayvan yetiştiriciliğinde büyük önem taşırken her çeşit büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi olarak kullanılıyor.

Yüksek protein

Pamuk küspesinin besin ve enerji değerleri ile et ve süt verimini artırdığına ve içeriğinde kimyasal katkı olmadığına değinen ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, "Pamuk küspesi, yemlerde olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Yüksek protein değerleri ile ürün kalitesini yükseltir" dedi.

Üretimi arttırıyoruz

ANTBİRLİK tesislerinde ürettikleri küspeyi kooperatifler aracılıyla çevre il ve ilçelere pazarladıklarını ifade eden Yavuz, "Küspemizde bol miktarda protein vardır. Besicilerimiz küspemizi protein kaynağı ve protein ek yemi olarak kullanıyor. Aldığımız olumlu ve övgü dolu eleştiriler bizi kalitemizi koruyarak üretimi artırmaya teşvik ediyor" diye konuştu.

Kaliteli ve ucuz ürün

Üretici ve tüketici menfaatlerini dikkate alarak hizmet verdiklerini belirten Yavuz, "Kurum olarak hizmetlerimizden yüksek kar gözetmiyoruz. Kaliteli ürün üretip bu ürünü de ucuz ve kolay bir şekilde çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Tarım ve yem sektörüne yön verirken aynı zamanda da ekonomiye katkı sağlıyoruz" dedi.