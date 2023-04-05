ANTGİAD Başkanı Sert: "Parti odaklı değil, Antalya odaklı siyaset yapacak vekiller istiyoruz"

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini belirterek, “Parti odaklı değil, ulusal çıkarları gözeterek Antalya odaklı siyaset yapacak vekiller istiyoruz” dedi.

ANTGİAD Başkanı Osman Sert, yaptığı açıklamada, "Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandığa gidecek. İttifakların konuşulduğu, yeni seçim düzenlemelerinin hayata geçeceği son derece çekişmeli bir süreçteyiz. Ülke olarak cumhurbaşkanı seçimlerine, seçim sonucunun birinci turda mı yoksa ikinci turda mı neticeleneceğine odaklanmış durumdayız. Oysa ki oy vermek için gireceğimiz odada ikinci bir sandık olacak ve biz ilimizi, Antalya halkını temsil edecek milletvekillerimizi de seçeceğiz. Bu noktayı en az cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar önemli görmek durumundayız. Antalya, 1980'lerden itibaren müthiş bir

büyüme kaydetti. Yaklaşık 40 sene içinde yerleşik nüfusumuz 750 binden 2,7 milyona çıktı. 1980'de yaklaşık 5 bin turiste ev sahipliği yapan Antalya, 2023 yılında 17 milyon turisti hedefliyor. Tarımda ülkemizin üretim üssü haline geldik. Sanayimiz büyümeye devam ediyor. Ancak altyapımızın ve sosyal dokumuzun yaşanan hızlı büyümeye ayak uyduramadığını görüyoruz" dedi.

"Milletvekillerimiz Antalya şemsiyesi altında bir araya gelebilmeli"

Konuşulan sorunların önemli bir kısmının yerel yönetimlerin gücünü aştığını aktaran Sert, "Merkezi yönetim politikalarının başarısı ve desteği şarttır. Bu noktada hangi partiden seçilmiş olursa olsun Antalya şemsiyesi altında bir araya gelebilecek, takım oyuncuları gibi birlikte çalışabilecek milletvekillerine ihtiyacımız olduğu açıktır. Biz parti odaklı değil, ulusal çıkarları gözeterek Antalya odaklı siyaset yapacak vekiller istiyoruz. Antalya'nın sorunları siyaset üstüdür ve Antalya'nın milletvekilleri ilimizin sorunlarına hakim, taleplerimizi gerekli mercilere iletebilecek liyakat ve iletişim gücüne sahip kişilerden oluşmalıdır. Biliyoruz ki milletvekilliği bir meslek değildir, seçilecek kişiler bizim vekillerimizdir ve omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklenecektir. ANTGİAD olarak ve her şeyden önce bu ülkenin bir vatandaşı olarak vekillerimizle Antalya'nın sorunları için sürekli iletişim halinde olacağız, onlara sürekli yeni dosyalarla gideceğiz. Onlardan da ilimizin taleplerinin ve önceliklerinin gereğini yapmalarını bekleyeceğiz. Bugün ANTGİAD dahil çok sayıda sivil toplum örgütü Antalya'nın sorunlarını, çözüm önerilerini ve gelecek vizyonunu konuşmaktadır. Biz artık bir sonraki seçimde de aynı sorunların gündemde olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Listelerde liyakat sahibi, dinamik ve iletişim gücü yüksek vekiller istiyoruz"

Sert, "Demek ki biz Antalyalılar olarak bazı şeyleri eksik yapmışız, yeterli baskıyı oluşturamamışız, taleplerimizi doğru şekilde aktaramamışız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir Antalya lobisine ihtiyacımız vardır. Siyasi partilerimizden de Antalya milletvekili aday listelerini ilimizin ihtiyaç duyduğu liyakat, dinamizm ve iletişim kıstaslarına göre oluşturmalarını istiyoruz. 2023, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüdür. Bu kıymetli tarih, Büyük Önderimiz Atatürk'ün dünyanın en güzel yeri olarak tanımladığı Antalya için de bir sıçrama takvimi olmalıdır. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin vatandaşıyla, milletvekilleriyle, merkezi ve yerel yöneticileriyle, sivil toplumuyla ortak hedefler çerçevesinde yürüyen bir Antalya vizyonuna katkı koymasını diliyorum" dedi.