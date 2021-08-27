ANTGİAD Başkanı Sert: “Tedbir alınmazsa felaketlerin boyutları büyüyor”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Antalya'nın bir afet kenti olmasını istemediklerini söyledi.

Antalya'nın yaşadığı yangın felaketinin önemli bir ders niteliğinde olduğunu ifade eden ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Belki de tarihimizin en büyük yangınlarından birini yaşadık. 12 gün boyunca devam eden yangın bölgenin ekosistemine büyük zarar verdi. Yaşanan yangının bıraktığı tahribat dolayısıyla Manavgat'ta mikro iklim değişiklikleri yaşanacak. Belki erozyonlar yaşanacak. Şimdi bölge için neler yapabiliriz bunları konuşmanın zamanı. ANTGİAD olarak tüm enerjimizi yangın bölgesinin yeniden yaşaması için neler yapabiliriz diye vermeye hazırız” dedi.

“Doğanın verdiği mesajı almalıyız”

İklimsel faktörlerin artık göz ardı edilemeyeceğini ve doğanın her gün bizlere bir mesaj verdiğini ifade eden Başkan Osman Sert, “Özellikle gençler olarak biz doğanın bizlere verdiği bu mesajın herkes tarafından alınmasını istiyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde NASA, küresel ısınmanın denizlere etkilerini gösteren yeni bir rapor yayımladı. Bu raporda Antalya'da bulunuyor. Antalya'da ilerleyen yıllarda deniz seviyesinin 1 metre daha yükseleceği ifade ediliyor. Son 20 yılda 6 santimetre yükseldiği ifade ediliyor. Artık bunları görmezden gelmemeli riskleri göz önünde tutarak tedbirleri almalıyız” diye konuştu.

“Tedbir alınmazsa felaketlerin boyutları büyüyor”

Antalya'nın iklimsel faktörler dışında da risklere sahip bir kent olduğunun altını çizen Başkan Sert, “Bilinen bir gerçekte kentimizin 2'nci derece deprem bölgesinde bulunuyor olması. Manavgat'ta yaşanan yangında gördük ki risklere erken tedbir alınmazsa yaşanan felaketlerin boyutları da büyüyor. Bunun önüne geçebilmemiz için Antalya için deprem master planını konuşmalı ve gündemde tutmalıyız. Antalya'nın bir an önce bu riskleri göz önüne alıp ciddi bir kentsel dönüşüm planlaması yapmalı. ANTGİAD olarak bizler her kurum ve kuruluşla bu önleyici çalışmaların yapılması için işbirliğine hazırız. Bizler bu kentin ve ülkenin geleceği olarak bizlerden sonraki nesillere yaşanabilir bir kent ve dünya bırakmalıyız” dedi.

“Genç istihdamı için yeni projeler yolda”

Konuşmasına ANTGİAD çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek devam eden Osman Sert, “Önümüzdeki günlerde genç girişimciliğine teşvik konusunda önemli bir işbirliğine imza atacağız. Genç arkadaşlarımızın işsizlik sorununu girişimciliğe ve yatırım yapmaya özendirerek önleyebiliriz. Bunun yanında gençlerimizin istihdamıyla ilgili çalışmamıza da önümüzdeki haftalarda başlayacağız. Gençler çalışıp üretecek ki hem kentimiz hem de ülkemiz kalkınıp güçlenecek” şeklinde konuştu.