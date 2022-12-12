ANTGİAD Başkanı Sert: "Toplumsal sorunlara çözüm üretiyoruz"

Şeref Oğuz oldu. Merkez Bankası önceki dönem İletişim Genel Müdürü Glasgow Üniversitesi Öğretim Üyesi Soner Başkaya'nın da misafir olduğu ve ANTGİAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, “Türkiye Ekonomisi, Enflasyon, Kredi, Faiz ve Emtia Fiyatlarındaki Trendler” konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, ”Zorlu ve insanlık tarihinde ender görülen bir dönem yaşadık. Öncelikle hayatta kalmak, can sağlımızı korumak ve işletmelerimizi ayakta tutmak için Covid döneminde önemli ve büyük bir mücadele verdik. Önceliklerimiz neredeyse tamamıyla değişti. Bazı üyelerimizin işletmeleri aylarca kapalı kaldı, böyle bir dönemde dahi önceliklerimiz arasında daha alt sıralarda görülen gönüllülük çalışmalarımıza hep birlikte devam ettik. Elimizden geldiğince birbirimize bir aile gibi yardımcı olmaya çalıştık. Aile olabilmenin birlikte olabilmenin ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu bu dönemde gördük. Ne kadar doğru temelleri atılmış bir dernek olduğumuzu böyle bir dönemde bile sayıca çoğalarak göstermiş olduk.

Toplumsal sorunlara çözüm

Ekonominin lokomotifi olan üyelerimizin işletmeleri ve yaptığı işler öncelikle Antalya'mıza ve daha sonra Türkiye'ye örnek olacak katma değeri ve istihdamı sağlamaktadır. Bugüne baktığımızda yaklaşık 20 milyar TL'lik bir ticari hacmi Antalya ve ülke ekonomisine kazandırdığımızı düşünüyoruz. Bizim için rakamlar elbette önemli, elbette bir işletmenin ana amacı kâr etmek fakat biz birlikte bu çatı altında bir araya gelerek sadece kârımızı arttırmayı düşünmüyoruz. Toplumsal sorunlara çözüm üretmek, kalkınmanın sağlanması ve beşeri sorunların da üstesinden gelmek için mücadele ediyoruz. Kişi başına düşen milli gelirimiz 9 bin dolarla dünya ortalamasından negatif ayrışmış olsa da karalar bağlamıyoruz, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin dışında kalsak da vazgeçmiyoruz. Kanaat eden değil, kabahatlere çözüm üretmek için mücadele ediyoruz. Bilimi, teknolojiyi ve aydınlanmanın temeli olan özgür düşünceyi her zaman öncelikli tutuyor, çalışmalarımızı bu temel üzerine inşa ediyoruz.

Yaptığımız proje ve çalışmalarda ödüller alıp, takdir görüyoruz. Kamuoyu ve çok değerli basınımızın ilgisini çekecek açıklamalar ve görüşler bildiriyoruz. Ne mutlu ki bu çatı altında, birlik olan bizlerin önünde hiç bir engel, hiç bir irade bulunmuyor. Bağımsız ve özgür düşünceli genç iş insanlarından oluşan aile bireylerimiz gelecekte Antalya'nın ve Türkiye'nin kalkınmasında önemli görevleri üstlenmekten çekinmeyecektir.

ANTGİAD ailemiz her zaman söylediğimiz gibi bir okul, içinde bulunan aile fertlerimiz kimi zaman öğretmen kimi zamanda öğrenci. Birlikte gelişiyor, birlikte öğreniyor ve daha iyi bir geleceğe hep birlikte hazırlanıyoruz. Biz, bizden daha tecrübeli büyüklerimizden ve onların deneyimlerinden yararlanıyor fakat birlik ve bütünlüğümüzle, yaklaşımımızla, çalışmalarımızla ve olaylara bakış açımızla da kimi zaman onlara örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Ekonomik gelişmelerle ilgili bilgiler veren ve tecrübelerini aktaran toplantı konuğu Şeref Oğuz sunumunun ardından üyelerin sorularını cevapladı. ANTGİAD Başkanı Osman Sert tarafından, günün anısına konuk konuşmacı Dr. Şeref Oğuz'a teşekkür hediyesi takdim edildi ve toplantı fotoğraf çekimiyle sona erdi.