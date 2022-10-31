ANTGİAD Cumhuriyeti coşkuyla kutladı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıldönümünü düzenledikleri Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Kutlamada konuşan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Bizlere Ulu Önder Atatürk'ün emanet ettiği bugün Türk Milleti'nin en büyük bayramı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yılı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emperyalist güçlere karşı verilmiş bir mücadele ve şehitlerimizin kanıyla ödenmiş bir bedel vardır. Bizlere Cumhuriyeti bırakan başta Büyük Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi şükranla, rahmetle ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu

Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıldönümü sebebiyle düzenlenen ANTGİAD Cumhuriyet Balosu üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Üyelerin yanı sıra Yörük Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Aykut Ege'nin de katıldığı kutlamanın açılış konuşmasında Başkan Osman Sert, Cumhuriyet Bayramını üyeleriyle kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Atatürk Cumhuriyeti biz gençlere armağan etmiştir

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Büyük Atatürk, Cumhuriyeti bizlere yani gençlere emanet etmiştir diyen Osman Sert, “Gençliğe hitabesinde bunu açıkça dile getirmiş ve biz gençlere olan inancını ifade etmiştir. Bizler de Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda yolunda yürümeyi kurulduğumuz ilk günden bu yana vazgeçmeden ve bütün kararlılığımızla devam ettiriyoruz. Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olarak bu mirası gelecek nesillere aktarmak için sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilimin ve aklın ışığıyla çalışmaya ve üretmeye devam etmekteyiz

ANTGİAD'ın 170'e yakın üyeye ulaşmış bir dernek olduğunu söyleyen Başkan Sert “Bize yol gösterici olan Cumhuriyetin, bilimin ve aklın ışığıyla çalışmaya ve üretmeye devam etmekteyiz. Adaletli ve vicdan sahibi genç iş insanları olarak, gençliğimizden aldığımız enerjiyi ülkemizin gelişimi için harcamakta ve yorulmadan mücadelemizi sürdürmekteyiz. Oluşturduğumuz istihdam, iş hacmimiz, üretimimiz ile ülkemizin ekonomisine sınıf atlatmak ve ülkemizi daha ileri götürebilmek için tüm üyelerimiz var gücüyle çalışmakta, üretmekte ve katma değer oluşturmaktır. Hepimiz bunların yanında ANTGİAD çatısı altında yine bir değer oluşturmak için bir arada çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

"Antalya için çalışmak Cumhuriyet için çalışmak demektir"

ANTGİAD olarak başta Türkiye ardından Antalya için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Sert, “Bu şehre dokunmak bu şehri yüceltmek ve yükseltmek, Cumhuriyeti yüceltmek ve yükseltmektir. Biz gençler daha çok çalışarak Cumhuriyeti ileri götüreceğiz. Emanetimize sahip çıkacağız. Emanetimizi en güzel şekilde bizden sonraki nesillere aktaracağız. Buna ben hepimiz adına söz verebilirim. Bundan eminim ve en ufak bir şüphem dahi yoktur” diye konuştu.

Sözlerine Cumhuriyetin 100'üncü yılına 1 yıl gibi kısa bir süre kaldığına değinerek devam eden Başkan Osman Sert, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına bildiğiniz gibi 1 yıl kaldı. ANTGİAD olarak ekonomi, kültür, sanat, eğitim, sağlık, çevre, bilim ve teknoloji alanlarında projeler üretiyor ülkemizin bu açıdan daha yukarı taşınması için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Gençlik olarak demokrasi ve ekonominin birlikte yükselmesine önem veriyoruz, Bu süreçte dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki yerini almış, en gelişmiş demokratik standartları yakalamış, gençliği ile dünya çapında başarılar yakalamış bir Türkiye'ye ulaşılması, bizlerin en büyük uğraşıdır. Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz

Bizler hem ekonomik kalkınmaya katkı koyan, hür ve daha kuvvetli bir ülke olmak için çalışan iş dünyasıyız, hem de Cumhuriyetin ve devrimlerin sahibi ve bekçisiyiz. Bunu da bizden sonraki nesillere layıkıyla taşımak en büyük vazifemizdir. Yolumuz Cumhuriyet'ten ve Atatürk devrimlerinin yolumuzu aydınlattığı meşaleden ayrılmasın” diyerek kendi yazmış olduğu Aydınlığa Giderken adlı şiirle sözlerini tamamladı.

Başkan Osman Sert'in ardından Sanatçı Erkan Güleryüz'ün Cumhuriyet konseri ile devam eden kutlamanın sonunda ANTGİAD'ın gelenekselleşen 29 Ekim pasta kesimi gerçekleştirildi.