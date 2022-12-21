ANTGİAD'da "Yeni dünya, yeni tüketici, yeni şirket" konuşuldu

Toplantıda, "Yeni dünya, yeni tüketici, yeni şirket" konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, teknolojinin günden güne gelişen ve hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen bir kavram olduğunu kaydetti. Bu kavramın iş dünyasını da yakından ilgilendirdiğinin altını çizen Sert, "Biz genç iş insanları, çağın gerekliliklerini takip edip bu yönde kararlar alıp, işletmelerimizin geleceği açısından da son derece kritik bir öneme sahip olan teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek durumundayız. Yeni dünyada bizleri neler bekliyor, şirketler ve tüketiciler bu gelişmelerin karşısında nereye evrilecek, kendisinin öngörüsü bilgi ve birikimiyle haberdar olacağız. Bilim ve aklın ışığından yararlanmayan ve özgür düşünemeyen bir toplum sadece teknolojik açıdan değil, toplumsal gelişmişlik düzeyi açısından da geride kalır. Sorgulayan ve özgür düşünen her birey, yeni fikir ve düşüncelerle ahlaki değerleri geliştirir. Böylelikle hem teknolojik gelişmelerin hem de toplumsal gelişimin önünü açar" diye konuştu.

"Gelişime katkı koymaya çalışıyoruz"

Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak, bilim ve aklın ışığında toplumsal sorunlara çözümler üreterek, aynı zamanda gelişime katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Sert, "32 yıl önce aynı bakış açısı ve vizyonla kurulan derneğimiz, bugün de günden güne güçlenen yapısıyla, ürettiği projelerle şehrimize değer katmakta ve üyelerinin vizyonunu yansıtmaya devam ediyor. Bizler genç iş insanları olarak söylediklerimizi eylemlerimize dönüştürmeye var gücümüzle çalışıyor, şehrimize örnek olmaya çaba sarf ediyoruz. Bu gücü de elbette ki üyelerimizden alıyoruz. Teknolojiye ayak uydurabilmek ve dünya ile rekabet edebilmek için, adil rekabet ortamının sağlanması, bilime ve Ar-Ge'ye yatırım yapılması, hukukun her türlü kişi ve kurumdan üstün olduğu, eleştiren ve sorgulayan bireylerin yetiştiği bir toplum olmanın gerekliliği, zannediyorum bugün bu salondaki herkesin kabulüdür. Bunu sağlamak içinde bize düşen; adalet karşısında eşitliği savunan, fikri ve vicdanı hür genç iş insanları olmalı. Mücadeleden yorulmayan bir anlayışla yarının emanetini bugün geliştirerek gelecek nesillere devredebilmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Katma değeri yüksek ticaret anlayışı"

"Engellere karşı direnen, sorunlara çözümler üreten, korkusuz ve uyanık bir şekilde dünya ekonomisinde yerimizi almalıyız" diyen Sert, "Artık teknolojik gelişmeler daha hızlı ve bilgi çok hızlı yayılıp gelişiyor. Tv kullanımı 22 yılda 50 milyon kişiye ulaşırken, bir video oyunu sadece 19 günde 50 milyon kişiye ulaşabiliyor. Bu gelişmeleri doğru analiz etmeli ve rekabetin giderek zorlaştığı bir dünyada katma değeri yüksek bir ticaret anlayışını hayata geçirmeliyiz. Bunu da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere olan mirasıyla başarabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Teknolojik gelişmelerle ilgili bilgiler veren ve tecrübelerini aktaran toplantı konuğu Serdar Kuzuloğlu, sunumunun ardından üyelerin sorularını cevapladı. ANTGİAD Başkanı Sert, Kuzuloğlu'na teşekkür hediyesi takdim ederken, yeni üyelere de üyelik belgeleri sunuldu.