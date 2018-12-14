Antik çağın sıvı altını öğrencilere anlatıldı

Akdeniz Üniversite ile Zeytinpark arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında öğrencilere “Antikçağ Akdeniz'inde; Zeytin, Ağacı ve Yağı” konulu eğitim verildi.

Akdeniz Üniversite ile Zeytinpark arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen “Doğanın Mucizesi” projesi üniversite öğrencilerin ufkunu açıyor. Proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğretim görevlisi Arkeolog Kemal Demirtaş, “Antikçağ Akdeniz'inde; Zeytin, Ağacı ve Yağı” Konferansı verdi.

Kökleri çok derinde

Arkeolog Kemal Demirtaş, Akdeniz denince zeytinin akla geldiğini belirterek, zeytin ağacının meyvesi ve yağını etnoarkeolojik bir yaklaşımla katılımcılara anlattı. M.Ö 10. binden itibaren zeytin ağacına ait bilimsel verilerin olduğunu bildiren Demirtaş, Herakles'le birlikte insanın kendine tanrısal özellikler yüklediğini, bunun ifade biçimi olarak da zeytin ağacı, zeytin ve yağının seçildiğini belirtti. Demirtaş, “Tanrısallaşmak isteyenler bunun yolunun zeytinden geçtiğini düşündüler” dedi.

Zeytinin Lübnan-Suriye sahil şeridinde ticari araç olarak kullanıldığını, Mısır'da başlayan güreş sporunun yapıldığı her alanda zeytinyağının var olduğunu söyleyen Demirtaş, Antik Çağ tarihçisi Plinius'un metinlerinde zeytinyağının insan vücudu için çok gerekli olduğunu kayıtlara geçtiğini anımsattı.

Güç ve ebediyetin simgesi

Her üç semavi din için kutsal sayılan Kudüs'ün zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Demirtaş, “Antik Çağda sıvı altın olarak nitelendirilen zeytinyağına ve zeytine günümüze gelinceye kadar çok çeşitli anlamlar yüklenmiştir; zafer, ebediyet, güzellik, asalet, güç ve mücadele bunlardan birkaçıdır” diye konuştu.

Zeytinpark korunmalı

Antalya'da antik dönemden günümüze zeytin tarımının hep olduğunu belirten Arkeolog Kemal Demirtaş, Zeytinpark gibi zeytin varlığıyla bilinen alanın korunmasının önemini vurguladı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencilerinin çektiği fotoğraf ve görüntüyle alanı ölümsüzleştireceğini kaydeden Demirtaş, “Bütün bu dinlediklerinizden sonra zeytine mi, zeytin ağacına mı yoksa zeytinyağına mı bakılması gerekliliği konusunda verilecek mesaj sizlerin parmak uçlarınız aracılığıyla bize ulaşacak” dedi.

Zeytin sergisi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu, hazırlık konferanslarının öğrencilerin hem alanı, hem zeytini daha yakından tanıması ve tanıtması amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, “Zeytinpark bizler için gelecek nesillere aktarılması gereken bir alan. Yıl boyunca derslerinin bir bölümünü Zeytinpark'ta uygulamalı görecek olan öğrencilerimiz, alanın tüm değerlerini fotoğraflayıp yıl sonunda Doğanın Mucizesi isimli sergi açacak.”