İhlas Haber Ajansı

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Antik kentte kaçak kazıya jandarmadan suçüstü baskın

Antalya’da Kelbessos Antik Kenti’nde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.

Antalya'da Kelbessos Antik Kenti'nde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.


Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Telmessos Antik Kenti'nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda operasyon düğmesine basan ekipler, belirtilen adrese baskın düzenledi. Operasyon sonucu 4 kişi, sit alanında izinsiz kazı yaptıkları esnada kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.

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