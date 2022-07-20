Antik meclis binasında bin 500 yıl sonra ilk resmi toplantı

Dünyanın bin 400 oturmalı ilk demokratik meclisi kabul edilen ve bugün Avrupa Birliği'nin (AB) kurulmasına ilham kaynağı olan Antalya'daki Patara Meclisi'nde, Kepez Belediyesi bin 500 yıl sonra ilk kez meclis toplantısı gerçekleştirdi.

Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden olan Patara Antik Kenti her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti ağırlarken, bugün turistlerin yanı sıra Kepez Belediyesi Meclisi'ni ağırladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlık ettiği mecliste, Patara Antik Kenti gündeme taşınarak, Antalya'nın kültür turizminde önemli bir destinasyon olduğuna vurgu yapıldı. Gündemin okunması ile başlayan toplantıda, Antalya Bilim Merkezi bünyesinde bilim kurulu kurulmasına ilişkin belediye başkanlığına yetki verilmesi, Kepez ilçesinin Yükseliş, Özgürlük ve Altınova Orta mahallelerine semt kütüphanesi kurulması ve öğrenciler üzerinde tarımsal üretime yönelik farkındalık oluşturma amacıyla yaz tatili boyunca Antalya Orman Çiftliği yaz tarım uygulamaları konuları ele alındı.

“İnsanlığın ayakta kalmış ilk ve en eski parlamento binası”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, olağanüstü bir heyecan içerisinde olduklarını belirterek, “Bu heyecanımızın sebebi, temmuz ayı belediye meclisimizin özel oturumlarından birisini sembolik olarak Patara'da, insanlık tarihinin en eski antik ve demokratik meclislerinden birinde gerçekleştiriyor olmamızdır. Anadolu coğrafyası son derece zengin bir coğrafyadır. Anadolu binlerce yıl boyunca insanlığa katkı sunmuş medeniyetlerin yurdu olmuştur. Bu topraklar tarımın, ticaretin, bilimin ve sanatın doğduğu topraklardır. Ama bu topraklarda demokrasi de doğmuştur. 18'inci yüzyılda yazar Montesquieu modern anlamda dünyanın yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrıldığı ilk yönetim biçiminin Likya'da olduğunu söylüyor. Montesquieu'nun bu tespitiyle aslında bütün dünyada demokratik, modern anlamda devlet yönetiminin tam olarak ayrıldığı noktanın Likya Birliği ve merkezi Patara olduğunu gösteriyor. Bu alan da demokratik yönetimin, insanlığın ayakta kalmış ilk ve en eski parlamento binası” diye konuştu.

“Demokratik kültür tüm dünyaya Patara'dan yayılmıştır”

Bu özel alanın Antalya için önemli bir değer olduğuna dikkati çeken Tütüncü, “Demokratik kültür tüm dünyaya Patara'dan yayılmıştır. Dünyanın bir diğer ucundan bu gerçeği duyan insanlar koşup buraya geliyorlar. Binlerce yıllık tarihin içerisinde gezinti yapıyorlar. Bizler de Antalya'daki bu değeri biraz daha gün yüzüne çıkarmak ve gündeme getirmek amacıyla böyle bir meclis toplantısı gerçekleştirelim istedik. Kepez Belediyesi Meclisi olarak Antalya'da bu değere farklı bir şekilde insanların dikkatini çekelim, gündem oluşturalım istedik” ifadelerini kullandı.

“Kepez Belediyesi tarihe hayat veriyor”

Tütüncü, antik parlamento binasında bin 500 yıl sonra toplantı yapmanın heyecan verici olduğunu belirterek, “Patara Meclisi resmi bir meclis toplantısına ev sahipliği yapıyor. Bu özel ana da bizim meclisimiz ve arkadaşlarımız öncü oluyor. Bu tarifsiz bir duygu. Kepez Belediyesi tarihe hayat veriyor” açıklamasında bulundu.

“Patara bugün tarihi bir ana tanıklık edecek”

Özel oturum öncesi Patara'nın bugün tarihi bir ana tanıklık edeceğini belirten Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Meclis binamız uzun süren bir restorasyon çalışması sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından restore edilmiştir. Bugün ilimizde olan yapı dünyada türünün en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. İçinde şimdi bin 500 yıl sonra yeniden bir resmi belediye toplantısının gerçekleşiyor olması hem Patara hem de ülkemizin geçmişinden gelen cumhuriyet kültürünü geleceğe aktarabilmek ve dünyaya 'Bu topraklar mükemmel bir cumhuriyeti inşa eden topraklardır' demek için fırsat oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kepez Belediyesi tarafından yapılan bu toplantının oldukça özel olduğunu belirterek, binlerce yıl sonra düzenlenen ilk resmi meclis toplantısının tarihe not düşüldüğünü ifade etti. Toplantıda oylamaya sunulan maddeler ise oy birliğiyle kabul edildi.