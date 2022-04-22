Antik Side çocuklarla renklendi

Manavgat Belediyesi Eğitim Kurumları'nın öğrencileri, bugün de Antik Side'de gösterilerini sürdürdü. Etkinliklere Side, Taşağıl, Sarılar, Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Ilıca Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çocuk Kültür Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren yüzlerce öğrenci ve öğretmen katıldı. Antik Side sokaklarında ellerinde bayraklarla yürüyen rengarenk giysili çocuklar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kortej yürüyüşü sonrasında Liman'a gelen öğrenciler burada Atatürk anıtı önündeki meydanda çeşitli dans gösterileri sunumu yaptı. Side'yi ziyarete gelen turistler, öğrencilerin gösterilerini büyük bir ilgiyle izlerken, telefon ve kameralarıyla da fotoğrafladı. Öğrenciler daha sonra Apollon Tapınağı'na yürüyerek burada anı fotoğrafı çektirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antik Side'yi çocukların etkinlikleriyle renklendirmek istediklerini söyledi. Sözen, “Çocuklarımız, Side'mizin muhteşem güzelliğine güzellik kattı. Onların kortejiyle Side sokaklarımız renklendi. Yerli ve yabancı konuklarımız da hem kültürümüz hakkında bilgilendi hem de çocuklarımızı fotoğraflayarak güzel anılar biriktirmiş oldu” dedi.