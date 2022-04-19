Antlaya'da 6 yıldır kayıp şahsın ölümünde gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Antalya'nın Kepez 2016 yılında ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ve esnaflık yapan 34 yaşındaki Hüseyin Telli, 5 Temmuz 2016 yılında ortadan kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği uzun süren projeli çalışmalarının sonucuna bir süre önce ulaştı. Dosya üzerine çalışan özele ekip, kayıp Telli'nin hayatını kaybetmiş olabileceği üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarına bu yönde ağırlık veren ekipler, Hüseyin Telli'nin ortadan kaybolduğu gün A.G.(41) tarafından öldürüldüğü ve cesedin gömüldüğünü belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı yapılan operasyonda, A.G'yi Sinop'ta, şüphelilerden S.D'yi (39) Kemer ilçesinde, A.Y'yi(47) Muratpaşa ilçesinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. ve S.D, serbest bırakılırken, A.G ise tutuklandı.