AOSB Başkanı Bahar: “Finansmana erişim kolaylaşmalı”

Halk Bankası'nın tüm kadroları ile pandemi döneminde sanayicilerin taleplerine hassasiyetle yaklaştığını ve sağlık çalışanları kadar önemli bir görev üstlenerek büyük bir özveride bulunduklarını belirten Başkan Ali Bahar, Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler nezdinde, tüm banka çalışanlarına teşekkür etti. Sanayicinin finansmana erişimde yaşadığı sorunların çözümü için önerilerde bulunan Başkan Bahar, “İki taraf da aynı gemide olduğunun farkında, üretimin desteklenmesi konusunda aynı fikirdeyiz, bunları duymaktan çok mutluyuz. Çünkü üretime verilen her destek yatırıma dönüşür, istihdama ve ihracata dönüşür. Bu bağlamda Kredi Garanti Fonu destekli kredilerin ivedilikle çıkması gerektiğini kendilerine ilettik. Enflasyon nedeniyle oluşan işletme sermayesi eksiğinin, banka şubelerinin kredi limitlerinin yükseltilmesinin önemini aktardık. Son çıkan KGF'lerin verilme mantığının devletimiz tarafından çok doğru şekilde kurgulandığını ve uygulandığı, bundan sonraki süreçlerinde aynı mantık çerçevesinde planlanmasının sektöre ve ekonomiye sağlayacağı faydalar ile ilgili ön görülerimizi paylaştık. Hem bankacılık hem de sanayi sektörü adına son derece olumlu ve verimli bir görüşmeydi” dedi.

"Ortak akılla başarılı işlere birlikte imza atacağız"

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'a, yönetimine ve ekibine sahada yaptığı başarılı ve fedakâr çalışmaları için teşekkür eden Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler, Halk Bankası'nın misyonu gereği OSB içerisinde faaliyet gösteren üretici ve ihracatçı firmaların her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Her firma için terzi usulü, özel çözümlerin peşinde olduklarını, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya odaklandıklarını belirten Gezenerler, “Ekonomimizin can damarı olan imalat sektörünün gelişmesi yolunda bundan böyle de aynı gemide ve ortak akılla başarılı işlere birlikte imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen görüşmeye Halk Bankası Antalya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler, Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü Hacı Bekdur, Antalya OSB Şube Müdürü İbrahim Serkan Akbaş, Müşteri İlişkileri Yetkilisi Selçuk Kural ve Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen katıldı.