AOSB Liman işletmesine talip

Antalya Organize Sanayi Bölgesi(AOSB) Başkanı Ali Bahar, "Biz limana talibiz, Antalya OSB olarak çok daha iyi, kar amacı gütmeden işletmek istiyoruz. En modern şartlarda, sanayicimiz bizden oranın iyileştirilmesini ve yaşanan sıkıntıların giderilmesini arzu ediyor."dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi(AOSB) Başkanı Ali Bahar,Ekonomi Muhabirleri Derneği(EMD) üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahar, iki yıldır 50 milyar liralık bir Kredi Garanti Fonunun(KGF) açıklanması gerektiğini konuştuklarını dile getirdi.

İlk verilen KGF'nin tam ortasında olduklarını anımsatan Bahar, “Yani 5 yıllık bir KGF aldıysa şirketler, ilk verilen 200 milyar liralık KGF paketinin tam ortasındayız. Şirketler bir yıl kar etmedi. Şirketler yine kredi bulmakta zorlanacaktır. Devlete diyoruz ki 50 milyar liralık bir KGF açıklamalısın. Neden, çünkü orta yere gelmiş ve artık teminatlandırma sorunu yaşayacak firmaların önünü, birazcık daha açmak gerekiyor. Çünkü kar edemediler, 2016'daki kriz sırasında. O sırada sıkıntı yaşandı. Şimdi bir KGF paketi lazım diyorduk, 50 milyar lira üretim ve sanayi sicil belgesi olan, ihracat yapan yada turizme açıklamak lazım. KGF geçmişte alıp doğru ödeyenlere firmalara yapmak lazım. Çünkü arazi, Dolar yada Euro almak için KGF kullanılmasın. Daha gelmedi ama güzel oldu. 170 milyar liralık açıklıyorlar. Tabanı genişletmiş olmaları iyi. Yine 50 milyar lirası sanayiye kullanılabilir.” ifadelerine yer verdi.

"Proje pazarı"

16-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı etkinliği hakkında da bilgiler veren Bahar, “ 280'in üzerinde proje yarışacak. Akademisyenler gelecek. Geniş katılımın olacağını düşünüyoruz. Proje pazarı sadece bir yarışma değil, iş insanları gezebiliyor ve projelere bakıp, görüşerek isterlerse ortak şirket kurabilirler. Yani sadece proje yarışmıyor, yeni iş imkanları pazarlanıyor. Algısı bir yarışma değil. Sanayi ve bilim insanlarından oluşan hakem heyeti tarafından 284 proje belirlendi. Alanya'dan ve çevre illerden iş insanları gelmesi lazım, yarışma olarak görülmemesi gerekiyor.” dedi.

"Melek Yatırım Forumu'nun faydaları"

AOSB Teknopark'ın 2021'de tamamlanacağını dile getiren Ali Bahar,açılışa Dünya Melek Yatırım Forumu'nun katılacağını bildirdi.

Melek Yatırım Ağı Komisyonu kurduklarını hatırlatan Bahar,“ Melek yatırım ağı, gidecek bir fona ortak olacak. 200 bin dolarlık bir ortaklıkla sandalye sahibi oluyoruz, yönetim kurulunda ve İstanbul'da bir melek yatırım fonu ile görüşüyoruz. 2021'e kadar orada tecrübe sahibi olacağız. Sonra 2021'de melek yatırım ağımızı fona dönüştüreceğiz ve Antalya kendi fonumuzu kuracağız. Melek yatırım ağında binlerce sanayici var, fona dönüşüyor, teknopark kurularak start-up ve kuluçkalarımız geliyor. İşte bilim inovasyon, eğitim ve bilimi de paraya dönüştürecek yapı. 1'er dönümlük 31 laboratuvar alanının 15'inin ismi belli oldu. Daha tahsise bile çıkmadık. 800 bin liraya tanesini satıyoruz ve 25 milyon lira. Arkadaki alanları tahsis ederek öndeki Teknoparkı yapmış oluyoruz. Parayı bumerang gibi kullanıyoruz. Bizim yaptığımız iş aslında bir belediyecilik.” ifadelerini kullandı.

"Limana talip olacağız"

Antalya'nın STK'larının bir araya gelip limana talip olması gerektiğine vurgu yapan Bahar, “Tek başımıza değil. Ortaklarımızla birlikte limana talibiz, talip olmalıyız. Limanla ilgili ilk şikayeti de dört yıl önce yapan bizdik, sonra BAİB de şikayet ve başkaları da şikayet etmeye başladı. Biz limana talibiz, Antalya OSB olarak, çok daha iyi kar amacı gütmeden işletmek istiyoruz. En modern şartlarda ve sanayicimiz bizden oranın iyileştirilmesi ve yaşanan sıkıntıların giderilmesini arzu ediyor. Sanayicimizin bize bu konuda baskıları var.”dedi.

"Sorunlar"

Yaşanan sıkıntıları ise Bahar şöyle aktardı: “Rekabet yapılamaması, navlun bedelleri çok yüksek sanayici başka yerlere gidiyor. Elimizde liman var, kullanamıyoruz. İzmir ve Mersin ağırlıklı gidiyor. Karayoluyla Kocaeli ve Samsun'a da giden var. 6 yıl gibi bir süre kaldı. Biz bunun ihalesine girebiliriz, çünkü artık bizim şirket kurma hakkımızda var. OSB olarak şirket kurup oranın ihalesine gireceğiz.”

“Deniz OSB fikri”

Karadaki OSB'lerin konuşulduğunu dile getiren Bahar, “ OSB fikri doğru ve iyi bir fikirdir. Kanunu Türkiye'nin en iyi kanunlarından bir tanesidir. Ama gelin ufkumuzu daha farklı hale getirelim, biraz açalım diyorum. Mülkiyet sorunu yok, deniz OSB yapabilir miyiz bakalım. Yani bu zor bir şey değil, balık dünyanın en değerli besinlerinden bir tanesidir. Gazipaşa'da sarp kıyıların karşısında milyon metrekare bir alan ayrılarak deniz OSB yapılabilir mi ve orada balık çiftlikleri kurulabilir mi, buna bakmamız gerekiyor. Kurulur demiyorum, teknik koşulların araştırılması, hangi balık ırkları birbiriyle barışık, hastalık, yemlenme, deniz şartları bunlar teknik olarak tabi ki incelenmeli ama gelin bakalım diyorum.”diye konuştu.

Korkuteli'ye mera OSB kurulmasını da öneren Bahar, klasik taş bina düşünülmemesini, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını istedi.