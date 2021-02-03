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Apart otelde yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Antalya’da apart otelde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da apart otelde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 19.30 sırasında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi, 3713 Sokak üzerindeki apart bir otelin birinci kattaki odasında çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen iki kişi itfaiye ekiplerinin merdiveni ile aşağıya indirildi. Korku yaşayan bazı bina sakinleri dışarı çıktı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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