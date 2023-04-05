Apartman sakinleri sahurda uyanınca çaldıkları av tüfeğiyle kaçtılar

Antalya'nın Serik ilçesinde gece girdikleri apartmandaki bir daireden av tüfeği çalan hırsızlar vatandaşların sahura kalkması ile kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Motosikletle mahalleye gelen 2 kişi, girdikleri bir apartmandan av tüfeği ile bazı değerli eşyalar çaldı. Apartman sakinlerinin sahura kalkması ile hırsızlar hızla koşarak kaçtı. Hırsızların apartmana girmeleri ve çaldıkları av tüfeği ile kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Biçer, daha önce de marketine hırsız girdiğini ve bu yüzden mahkemelik olduğunu söyleyerek, "Sabaha karşı sahur vakti evimize girilmiş. Eve girdikten sonra seslerden dolayı apartman sakinlerinin kalkması sonrası kaçıyorlar. Daha önce de benim marketime de girdikleri için mahkemelik olduk hırsızlarla. İnşallah yakalanırlarsa bu kişilere caydırıcı bir ceza verilmesini ve bekçilerimizin daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Hırsızlar her eve girmeye çalışıyorlar.

Girdikleri evlerden birkaç değerli eşya ve av tüfeği alınmış. Çaldıkları bazı eşyaları da kaçarken düşürmüşler. Sahur vaktinde apartmandakiler ayakta olunca hırsızlar ışıkların yanık olduğunu görünce kaçtılar" diye konuştu.