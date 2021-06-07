Apartmandan gelen gaz kokusu polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Antalya'da bir apartman dairesinden gelen gaz kokusu, polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kimsenin olmadığı eve çilingir yardımıyla giren ekipler mutfak tüpüne bağlı ocağın açık olduğunu tespit etti.

Polisi alarma geçiren olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2199 sokak üzerindeki 2 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz kokusu alan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartman sakinleri binayı boşaltırken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler, daireye girmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, pencere ve balkon kapıları kapalı olan daireye giremezken, polis içeri girilmesi için çilingir talep etti. Olan biteni ise çevredeki vatandaşlar evlerinden meraklı gözlerle izledi. Çilingirin gelmesiyle girilen dairede kimsenin olmadığı, mutfak tüpüne bağlı ocağın açık olduğu tespit edildi. Daire ve apartman havalandırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“Tedirgin olduk”

Sabah köpeğini gezdirmeye çıktığında kokuyu fark ederek polise durumu bildirdiğini belirten apartman sakini Irmak Akol, “Apartman çok kokuyordu. Apartmanı havalandırdık. İtfaiye ve polisi aradık. Şu an içeride kim var bilmiyoruz. Daha önce kiracı boşaltmıştı evi, daire boş sanırım. Tedirgin olduk. Allah korusun patlasa ya da yangın çıksa çok daha büyük bir sonuca gidilebilirdi. Neyse çok şükür bir şey olmadı" dedi.