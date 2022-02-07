Apartmanı saran alevlerin dumanı engelli vatandaşı zehirlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda meydana gelen patlama ve yangında ablasıyla birlikte ikamet eden ve dumandan zehirlenen Haydar Olçun isimli engelli vatandaş itfaiye görevlileri tarafından evden çıkarıldı.Evde hasta ve engelli kardeşiyle birlikte yaşadıklarını belirten Sema Olçun, gürültü ve dumanla uyandıklarını belirterek “Evde nefes alamıyordum. Göz gözü görmüyordu. Kardeşimi itfaiyeciler evden çıkardı” dedi.

Yangın Sarılar Mahallesi 1090 Sokakta bulunan apartmanda çıktı. Elektrik panosunda yaşanan patlama ve yangın, Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Olayın yaşandığı Sardunya Apartmanının 1. Katında yaşayan ve dumandan etkilenen hasta ve engelli Haydar Olçun ile kendisine bakan ablası Sema Olçun, itfaiye görevlileri tarafından omuzlara alınarak binadan çıkartılırken, olay yerine gelin 112 sağlık ekibi tarafından ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı. Engelli Haydar Olçun, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri panoda soğutma çalışması yaparken, binada oturan vatandaşlar, evlerinde elektriğin kesildiğini, ardından da evlerinin girişindeki panoda patlamalar ve ardından yangın çıktığını dile getirdiler.

Dumandan boğuluyorduk

Olay sırasında evde engelli kardeşiyle birlikte uyuduklarını belirten Sema Olçun “Dumanın etkisiyle uyandım. Göz gözü görmüyordu. Koridorda etrafa çarparak yürüyebildim. İtfaiyecileri gördüm. Dumandan nefes alamıyorduk. İtfaiyeciler bizi çıkarıp ambulansa götürdü. Ben ambulansta tedavi olup geri geldim. Kardeşim hastaneye kaldırıldı. Kimsemiz yok, ne yapacağımızı bilmiyorum” dedi.