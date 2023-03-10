Apartmanın WhatsApp grubu, hırsızın 2 saatlik planını alt üst etti

Antalya'da bir apartmana girip tüm dairelerin klima borularını kesen hırsız, çatıya çıkıp çaldığı kabloları ayıklayıp 2 saat boyunca istifledi. Sesleri duyan bina sakinlerinin WhatsApp grubundan birbirlerini uyarmasıyla planları alt üst olan hırsız, kaçtığı binada çalma girişiminde bulunduğu boruları bıraktı; kaçarken de şişme yeleği, eldiveni ile pensesini bırak olay yerinde bıraktı. Öte yandan hırsızla apartman sakini arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. 4 katlı bir apartmana giren kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi, tüm dairelerin klima borularını kesti. Ardından binanın çatısına çıkıp 2 saat boyunca kestiği kabloları ayıklayıp istifleyen hırsız, apartmandan çıkmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada sesi duyan bina sakinleri, WhatsApp gurubundan hırsızlık olabileceği yönünde birbirlerine uyarılarda bulundu. Hırsızı yakalamak için evinden çıkan Erkan Sönmez, hırsızla göz göze geldi. Binadan çıkacağı anda Sönmez'in yeleğinden tuttuğu şüpheli, kaçmayı başardı. Bir müddet hırsızı kovalayan Sönmez, yakalayamayınca elinde hırsıza ait ve ceplerinde eldivenle pensenin bulunduğu yelekle polise haber verdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, verilen eşkale göre hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

"Komşular WhatsApp grubundan hırsız olduğunu söyledi"

Olayı anlatan Erkan Sönmez, "Binada oturan komşularımız WhatsApp gurubundan hırsız olduğunu söyledi. Ben aşağı inip baktığımda hırsız yoktu. Halen içeride olduğunu söylediler. Kapıda polisin gelmesini beklerken birisi aşağı indi. Hırsız olduğunu bilmiyordum, üçüncü kattaki dairenin komşusu olduğunu söyledi. ‘Ben sizi daha önce görmedim' deyince kaçmaya yeltendi. Yakalamaya çalıştım anca yeleği elimde kaldı" dedi.

"Hepsini ayıklamış"

Hırsızın yaklaşık 2 saat boyunca bina içerisinde kaldığını belirten Sönmez, "Çatıya gittiğimizde kablolar oradaydı. Hepsini ayıklamış, bir kısmını çantaya koymuş. Çatıdan bizim aşağıda olduğunu görünce malzemeleri almadan aşağı inmiş. Malzemeleri alamadı, kendi malzemeleri burada kaldı" diye konuştu.

Hırsız kovalamacası güvenlik kamerasında

Öte yandan, bina sakinlerinden Erkan Sönmez ile şüphelinin kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cadde üzerinde kaçması ve Sönmez'in şüpheliye ait yeleği elinde tutarak kovalaması yer aldı.