Arabasından iner inmez uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Antalya'da iddiaya göre telefonda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıktan sonra işyerine giden 30 yaşındaki adam, arabasından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Kepez ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, telefonda çek yüzünden tartışan Afer Ergün (30), o sıra yanında bulunan Z.K. ile işyerine gitti. Ergün, araçtan indiği sırada bir kişi tabancayla defalarca ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği Ergün ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Z.K.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Afer Ergün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polise bilgi veren Z.K.'nin, olay gününde Afer Ergün'ün gece saatlerinde telefonda çek yüzünden biriyle tartıştığını, ardından birlikte işyerine gittiklerini söylediği öğrenildi.

Sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan Afer Ergün'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ergün'ün cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili polisin iki kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.