Araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından bir araç içerisinde çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çayyazı Mahallesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında; Ç.Ç. , A.Ö. ve S.S.H. isimli şahısların araç içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları şüphesine istinaden arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde, 1.8 gram esrar, 0.5 gram kokain, 5 gram eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi.