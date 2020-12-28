Aracı olmayan Türkbeleni'ne çıkamıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı Şubat ayında hayata geçirilen Türkbeleni projesi kapsamında, Türkbeleni'ne çıkan merdivenler yıkılarak yerine yatay asansör sistemi konuldu. Yerel seçimlerden kısa bir süre sonra asansörlerin de arıza sebebiyle devre dışı bırakılmasıyla birlikte aracı olmayan vatandaşlar artık Türkbeleni'ne ulaşamıyor.

Asansörlerin yapıldığı günden beri sık sık arıza yaptığını ve mağdur olduklarını belirten vatandaş merdiven yapılmadan asansörün devre dışı bırakılmasına bir anlam veremediklerini dile getirdiler.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı Şubat ayında tamamlanarak hizmete açılan Türkbeleni Millet Bahçesi Projesi kapsamında Manavgat halkının Türkbeleni'ne ve Türkbeleni çevresinde bulunan mahallelere ulaşımını sağlayan merdivenler yıkılmak suretiyle kaldırılırken. Türkbeleni'ne vatandaşların çıkabilmeleri için yatay asansör sistemi konuldu. Yapay asansör sistemi, hizmete girmesinden kısa bir süre sonra arıza vermeye ve vatandaşlar asansör içerisinde mahsur kalmaya başlamasına rağmen aracı olmayan vatandaşların Türkbeleni'ne çıkabileceği tek nokta oldu.

2019 Yerel Seçimlerinden kısa bir süre sonra vatandaşların Manavgat şehir merkezinden Türkbeleni'ne çıkabileceği tek unsur olan asansör, arıza yaptığı gerekçesiyle kapatıldı. Asansörün kapatılmasının üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, asansörün çalıştırılmamasına rağmen merdivenin de yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Türkbelenine sadece aracı olanların çıkabildiğine dikkat çeken vatandaşlar “Merdiven yapılmadan asansörün iptal edilmesine akıl mantık erdiremiyoruz. Antalya Büyükşehir belediyesinden en kısa zamanda ya asansörü yeniden faaliyete geçirmesini ya da Türkbeleni'ne çıkılabilecek dinlenme yerlerinin de olacağı merdivenler yapmasını bekliyoruz” diye konuştular.