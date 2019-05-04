Antalya'nın Kumluca ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi Tepecik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus K. (23) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada araç içinde bulunan sürücü Yunus K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yunus K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenini ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.