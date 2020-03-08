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Araçları çamura saplanıp yolunu kaybeden baba oğul kurtarıldı

Antalya’da dağlık alanda yolunu kaybederek araçları çamura saplanan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da dağlık alanda yolunu kaybederek araçları çamura saplanan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, M.P ve oğlu A.M.P, saat 22.00 sıralarında araçlarına binerek dağlık alanda bulunan Yumaklar Mahallesi Kocamehmetler mevkiinden Antalya il merkezinde bulunan evlerine gitmek üzere yola çıktı. Baba oğul 3 saat geçmesine rağmen eve gelmeyince yakınları kaza geçirmiş olabilecekleri ihtimaliyle durumu Serik İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığından 4 Asayiş Timi, bir JASAT, bir Olay Yeri İnceleme Timi ve ve Antalya İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma Timi, baba oğlun son görüldüğü yer olan Yumaklar Mahallesi'nde arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmalarında bölgedeki güvenlik kameralarından faydalanan ekipler, M.P.'nin ormanlık alan içerisinde yolunu kaybettiğini ve arabasının çamura sağlandığı için bölgede mahsur kaldığını tespit etti. Olay yerine ulaşan ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkararak, baba oğlu sağlık kontrollerinin ardından ailesine kavuştu.

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