Araçları durdurup para isteyen alkollü dilenciler, ceza yazılırken bile içmeye devam etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinden para isteyen, aldıkları parayla alkol alıp aynı yerde içen 2 kişiye zabıta ve polis cezai işlem uygulayarak uzaklaştırdı. Alkollü vatandaşlar ceza yazılırken de alkol almaya devam etti.

Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı altında trafik lambalarının bulunduğu bölgede çimler üzerinde ellerinde içki şişeleriyle sürekli alkol alan, kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin yanına giderek onlardan para isteyen ve trafiği tehlikeye düşüren şahıslar olduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

Köprülü kavşak altına gelen ekipler, ihbarda olduğu gibi yayaların kullandığı yerde ellerinde içki şişesi alkol alan Murat K. ve Ender T. isimli şahıslarla karşılaştı.

Haklarında Kabahatler Kanunu'na göre çevreyi rahatsız etmekten 620'şer TL idari para cezası uygulanan şahıslar, görüntü alan kamerayı görünce siyasete soyundu. Görüntü alan basın mensubuna ‘Kurbanın olayım çekme ağabey' diye seslenen alkollü şahıs, kendisinin yolun karşısındaki kamışların arasında fareler, yılanlar ve 2 kirpi ile birlikte yaşadığını söyledi.

Zabıta ekipleri ceza yazarken alkol almaya devam eden 2 kişi makbuzlarını yırtıp atarken, polisler eşliğinde yolun karşısına geçerek bulundukları yerden uzaklaştılar.