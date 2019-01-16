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Araçların hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Kumyolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 araç hurdaya dönerken, kazada kimsenin burnu bile kanamadı.


Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Metin Ç.'nin kullandığı 07 LSH 27 plakalı ticari araca, Kum mevkiinden gelip Alpaslan Türkeş Bulvarı istikametine gitmekte olan Mehmet E.Y.'nin kullandığı 07 ADK 843 plakalı otomobil yandan çarptı. Elektrik kesintisi nedeniyle sinyalizasyonların çalışmadığı bir anda yaşanan kazada her iki araç da hurdaya dönerken, ticari araç çarpmanın şiddetiyle köprülü kavşağın beton direğine çarparak durabildi. Araç sürücüleri kazayı yaralanmadan atlattı.

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