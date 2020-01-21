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Araçta uyuşturucuyla yakalandılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine arama yaptığı araçta bir miktar ‘Skunk’ isimli uyuşturucu madde elle geçilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine arama yaptığı araçta bir miktar ‘Skunk' isimli uyuşturucu madde elle geçilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Tepe Mahallesi Çataloluk Caddesi üzerinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu park halinde bulunan 07 HVU 40 plaka otomobilin durumunda şüphe duyarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 98.75 gram ‘Skunk' isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan Barış A. (41) ve Gökhan K. (36) gözaltına alındı. Gökhan K. isimli şüphelinin hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken Barış A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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