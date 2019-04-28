İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Araçtan cephanelik çıktı

Antalya’nın Akseki ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün günü saat 21.00 sıralarında Akseki-Konya yolu Yarpuz Mahallesi mevkisinde 42 GBT 02 plakalı araçta arama yapıldı. Araç içinde poşetlenmiş halde 11 adet ruhsatsız SİGSAUER marka tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Mehmet Y. ve İbrahim Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Y. tutuklanarak Alanya Cezaevine sevk edilirken diğer şüpheli İbrahim Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.