Araçtan havaya ateş edip polisi alarma geçiren 66 yaşındaki şahıs 413 promil alkollü çıktı

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek aracıyla dışarı çıkan ve havaya ateş açan 66 yaşındaki şahıs, 413 promil alkollü çıktı. Araçtaki tek değerli eşyasının pidesi olduğunu belirten şahıs, karakola elinde pide poşetiyle gitti.

Olay, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma izninin sona erdiği saat 18.00'dan hemen sonra Sorgun Bulvarı Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde 31 AK 971 plakalı araçtan 5-6 el havaya ateş edildiği ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve boş kovanlar bulan Şelale Polis Karakolu ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan şansın bulunması için çalışma başlattı. Kısa bir süre sonra havaya ateş açıldığı bildirilen 31 AK 971 plakalı araç trafik ekiplerince Sorgun Bulvar'nda park halinde bulundu. Aracın bulunduğu yere gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri park halindeki araçta oturmakta olan şahsı araçtan indirirken, adının Eyüp D. olduğunu belirten şahıs havaya ateş ettiği kurusıkı silahı polislere teslim etti. Araçtan güçlükle inen Eyüp D.'nin yapılan alkol kontrolünde 413 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayakta durmakta güçlük çeken şahsın 66 yaşında olduğu ve sokağa çıkma yasağını da ihlal ettiği belirlendi. Eyüp D., polislerden tabancasını geri isterken, aracına binip gidebileceğini, polis karakoluna araçla gelebileceğini söyledi. Görüntü alan basın mensuplarına sık sık neden çektiğini soran şahıs, kendilerine başka malzeme bulmalarını söyledi. Eyüp D., araçta tek değerli eşyasının pidesi olduğunu belirtirken, karakola elinde pide poşetiyle gitti.

Sürücü belgesine 6 aylığına el konulan, kullandığı otomobil 6 ay trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilen Eyüp D., alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçlarından bin 516 TL para cezasına çarptırıldı. Ekipler tarafından karakola götürülen şahsa meskun mahalde tabanca ile havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan da yasal işlem yapılırken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.