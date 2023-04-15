Aranan hükümlü bağ evinde yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde 15.5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma tarafından saklandığı bağ evinde yakalandı.

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, 18 suç kaydı bulunan ve 15.5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlünün ilçede olduğunu belirledi. Çalışmaları genişleten ekipler, hükümlü T.Ç'nin arkadaşına ait bir bağ evinde saklandığını belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan T.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.