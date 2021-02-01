Aranan şahıs ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması, Antalya'da 229 personelin katılımıyla yapıldı.

30 Ocak günü Antalya kent merkezinde 00.00-02.00 saatleri arasında, Aksu ilçesi D 400 karayolunda, Konyaaltı ilçesi Kemer Yolu Tünektepe kavşağı ile Sarısu kavşağı arasında şok yol uygulaması gerçekleştirildi. Aynı gün içerisinde 10.30 - 12.30 saatleri arasında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Toptancı Hali ve çevresinde, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi ve çevresinde yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri ve çalışabilecekleri değerlendirilen bölgelere yönelik uygulama yapıldı.

İl genelinde 30 Ocak 2021 günü saat 00.00/18.00 saatleri arasında sabit ve mobilize olarak toplam 82 ekip ve 229 personelin görev aldığı uygulamada bin 53 şahıs sorgulanırken yoklama kaçağı 2 şahıs tespit edildi, 3 araca toplam 7 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 10 bin 626 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Antalya ve ilçelerinde, il ve il dışı mahkemelerce hapis cezaları ile aranan 81 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.