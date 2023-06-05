İhlas Haber Ajansı

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Aranan şüpheli araçta 200 adet elektronik sigara ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 7,65 minimetre tabanca, 8 adet mermi, 200 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 7,65 minimetre tabanca, 8 adet mermi, 200 adet elektronik sigara ele geçirildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya ili Gazipaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan arama yaptı. Aramada; 1 adet ruhsatsız 7,65 minimetre tabanca, 8 adet mermi, 200 adet elektronik sigara ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak şüpheli araç sürücüsü hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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