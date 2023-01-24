Arı ürünleri, ilaç ham maddesi oluyor

BEE'O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, basın mensuplarına tesisinin kapılarını açtı. Arı ürünlerinin ilaç ham maddesi olacağının mesajını veren Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Anadolu arı ürünlerinin tüm dünyaya şifa getirmesi amacıyla çıktığımız bu yolculukta çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki arı varsa hayat var" dedi.

Antibakteriyel, antiviral, antimikrobiyal, antidiyabetik, antitümör, antiinflamatuvar ve antifungal özelliklere sahip Anadolu propolisinin; diyabet, KOAH, kanser vb. pek çok hastalıkta tedavi yaklaşımı geliştirmek üzere kullanılması için ilaç firmalarına kapılarını açan İTÜ Teknokent merkezli propolis üretim tesisi, çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu topraklarından elde edilen ve İTÜ'den bilim insanları tarafından geliştirilen patentli özütleme yöntemi ile insan tüketimine uygun damla forma getirilen değerli Anadolu propolisi için Amerika'dan Anadolu propolisi ekstraktı (A.P.E.) patenti alındı. Bu patent çerçevesinde Anadolu propolisinin içeriğinde bulunan fenolik ve flavonoid miktarı ve total antioksidan değeri standardize edildi. Anadolu propolisi, bir ilaç ham maddesi olma yolcuğunda ilerliyor.

Bir başka inovasyona daha imza atan İTÜ'lü bilim insanları, Anadolu propolisi içeren burun spreyini de üretti. Üretim tesisinde "temiz oda" ön koşulu yerine getirilerek Sağlık Bakanlığı onaylı ve tıbbi cihaz kategorisindeki doğal burun açıcı sprey, tüketici ile buluşturuldu. Alerjik ve alerjik olmayan rinit, viral ve bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu soğuk algınlığı ve mevsimsel grip gibi durumlarda sık görülen burun tıkanıklığı ve akıntısına doğal bir çözüm yolu sunan Anadolu propolisli burun spreyi, eczanelerde yerini aldı.