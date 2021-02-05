Arif Bulut'un adı Muratpaşa'da yaşayacak

Muratpaşa Belediye Meclisi'nde, geçen yıl ocak ayında hayata veda eden Antalya Tabip Odası eski başkanlarından Arif Bulut'un adının ilçede parka verilmesine ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı, belediye hizmet binası meclis salonunda yapıldı. Meclis Başkanvekili Hüseyin Sarı'nın başkanlık ettiği meclis, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Siyasi parti grupları adına yapılan konuşulmaların ardından gündem görüşmelerine geçirildi. Meclis gündemi, önergelerle birlikte 27 maddeden oluştu.

Mecliste, uzun süre mücadele ettiği kansere yenik düşerek geçen yıl ocak ayında hayata veda eden Antalya Tabip Odası ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) eski başkanlarından, siyasetçi Op. Dr. Arif Bulut'un Muratpaşa'da bir parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Arif Bulut'un adının verileceği uygun yerin belirlenmesi için ilgili gündem meclis komisyonuna sevk edildi.