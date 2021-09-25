Arılardan cildinize eşsiz dokunuş

Türkiye'nin ilk ve tek inovasyon ödüllü saf Anadolu propolisi markası BEE'O doğal ürünler serisine bir yenisini daha ekledi. Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Dr. Ender Saraç'ın da katıldığı basın lansmanında arı şifasını doğal formüllerle ve zengin içeriklerle birleştirdiği yeni cilt bakım ürünlerini tanıttı. İstanbul Feriye Palace'da düzenlenen toplantıda bir arının bir keşif turunda saatte 30 kilometreye çıkan maksimum hızıyla 100 milyon çiçeği ziyaret ettiğini, dünya nüfusunun yüzde 90'ını besleyen 100 ürünün arılar tarafından tozlaştırıldığını anlatan Aslı Elif Tanuğur Samancı şöyle konuştu: “Arılarımıza, arıcılarımıza sahip çıkmalıyız. 35 binden fazla endemik bitkiye sahip bu topraklardan elde edilen arı ürünlerimiz, diğer tüm coğrafyalara göre en az 3,5 kat daha zengin biyolojik aktivite gösteriyor. Bu yüzden ülkemizdeki arı kovanlarında üretilen arı ürünleri çok kıymetli.” Samancı, yeni ürünlerin formülünde kullanılan arı zehri, arı sütü ve propolisin sözleşmeli modelle ülkemizdeki arıcılar tarafından üretildiğini de belirtti

Yüz bakım kremi, göz çevresi ve yüz serumlarında doğal formüllerle arı zehrini bir araya getirdiklerini kaydeden Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Sözleşmeli Arıcılık Modelimiz ile ürettiğimiz saf anadolu arı zehri, arı sütü, propolis, ham bal, değerli bitkisel yağlar ve vitaminler ile birleştirdiğimiz bu eşsiz temiz içerikli cilt bakım serisi, firmamızın AR-GE merkezi uzman kadrosunun 2 yıllık çalışmasının sonucudur. Yeditepe Üniversitesi AR&GE ve Analiz Merkezi'nde dermatoloji uzmanları tarafından 33-70 yaş aralığındaki sağlıklı gönüllüler ile test edildi. Test sonuçlarına göre bu doğal formüller cildinize ipeksi bir yumuşaklık kazandırırken, kırışıklıkların görünümünü azaltıp cilt elastikiyetini arttırıyor. Nemlendirici his ile daha parlak ve beslenmiş bir cilt görünümü sağlıyor” dedi.

“Cilt bakımında kullanılan ürünler mutlaka doğal olmalı”

Dr. Ender Saraç ise Arı zehrinin elastin ve kolajen üretimini uyararak anti-aging etki gösterdiğine, hücre yenilenmesini desteklediğine dikkat çekerken, doğal arı ürünlerinin cilt sağlığındaki önemini şöyle anlattı:

“Cildimiz vücudumuzu dış etmenlere karşı koruyan bir bariyerdir. Beslenme alışkanlıklarımız, stres, düzensiz uyku, sigara ve alkol tüketimi, hava kirliliği, kimyasal içeren kozmetik ürünler ve güneşin zararlı ışınlarına uzun süre maruz kalma gibi durumlar cilt bariyerini olumsuz etkiler. Kozmetik ürünlerinde kullanılan doğal olmayan kimyasallar ciltte alerjik reaksiyonlar ve uzun süreli kullanıma bağlı ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Cilt bakımında kullanılan ürünlerin formülleri cildin sağlıklı görünümü, nem dengesi ve temizliğinin sağlanması için çok önemlidir. Vücudumuzun kalkanı olan cilt bariyerini beslediğimiz kaynakların doğal ve temiz olması çok önemlidir. Kullanılan kozmetik ürünler ve cilt bakım formülleri cilde zarar verecek kimyasal maddeler içermemelidir. Doğal arı ürünlerinden biri olan arı zehri içeriğinde; melittin, apamin ve adolapin peptidleri, fosfolipaz ve hiyalüronidaz enzimleri, dopamin ve norepinefrin amino asitleri gibi özel bileşenler bulunduran doğal bir üründür. Bilimsel çalışmalar, arı zehrinin elastin ve kolajen üretimini uyararak anti-aging etki gösterdiğini bildirmektedir. Arı zehri bu şekilde, ince çizgi ve kırışıklıkların önüne geçilmesini, hücre yenilenmesini destekler'' sözlerine yer verdi.

Kırışıklık görünümü, derinliği ve sayısı azalıyor

Arı zehri şifasını gösteren bilimsel çalışmalara da değinen Dr. Ender Saraç, “2015 yılında Kyung Hee Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, arı zehrinin zararlı güneş ışınlarına bağlı yaşlanma ve doğal yaşlanma sürecine etkisi incelenmiş. Hafif ve orta şiddette cilt hasarına sahip 30-49 yaş aralığında 22 kadının katıldığı çalışma 6 hafta sürmüş. Katılımcılara 12 hafta boyunca günde 2 kez yüzde 0.006 konsantrasyonunda arı zehri yüz serumu uygulanmış. Çalışma sonuçları, arı zehri serum tedavisinin kırışıklık alanını, sayısını ve ortalama kırışıklık derinliğini azaltarak klinik olarak yüz kırışıklıklarını iyileştirdiğini göstermektedir. Doğal bakım formüllerinde arı zehri, arı sütü, propolis doğal bitkisel yağlar, vitamin ve minerallerle birlikte kullanıldığında hem cilt hasarını onarabilecek hem de cilt bariyerini besleyecek zengin formüller oluşacaktır” açıklamasına yer verdi.

Propolisin cilt üzerindeki koruyucu ve yenileyici etkisinin de bilimsel çalışmalarla kanıtlandığını; antioksidan, antibakteriyel ve antifungal özellik göstererek cilt sağlığını desteklerken nem oranının da dengelenmesini sağladığına dikkat çeken Dr. Ender Saraç, BEE'O APIBEAUTY Kırışıklık Karşıtı Anti-aging serisi lansmanında cilt bakım ürünlerinin nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterdi ve şöyle konuştu:

“Akne, sivilce, leke gibi cilt problemlerinde de faydalı bir bileşen olan propolis cilt bakım formüllerinde yararlanılabilecek doğal bir arı ürünüdür. Güvenilir ve dermatolojik olarak test edilmiş markaların ürünlerini tercih etmenizi öneririm. Cildimiz bizim kalkanımız, temiz içeriklerle beslemeliyiz.”